Доработка и оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок79 просмотров
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Добрый день, хотел бы, что бы вы посмотрели  наш старый сайт https://smolensk.gbipkf.ru/ и предложили варианты доработки и оптимизации сайта

2 года назад
guest_16427502066437
2 года в сервисе
Был
2 года назад