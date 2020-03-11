Эффективная реклама в эффективной сети

ищу специалиста по раскрутке, трафику, который создаст, настроит и запустит компанию направляющую трафик на сайт по тематике "эзотерика".

Самое главное - трафик должен быть целевым, и НЕ СОСТОЯТЬ ИЗ БОТОВ.

выкладывайте пожалуйста цены, сроки. саму сеть можете сообщить и после оплаты. Главное - гарантия живого, целевого трафика. но это не должны быть bodyclick и kadam.net - сплошные боты там.

также, сам уже использую recreativv