Эффективная реклама в эффективной сети

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок314 просмотров
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ищу специалиста по раскрутке, трафику, который создаст, настроит и запустит компанию направляющую трафик на сайт по тематике "эзотерика".

Самое главное - трафик должен быть целевым, и НЕ СОСТОЯТЬ ИЗ БОТОВ.

выкладывайте пожалуйста цены, сроки. саму сеть можете сообщить и после оплаты. Главное - гарантия живого, целевого трафика.  но это не должны быть bodyclick и kadam.net - сплошные боты там.

также, сам уже использую recreativv 

4 года назад
viktor_yan
Виктор 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад