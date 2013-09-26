Консультация по англоязычному google

Здравствуйте. Опыта продвижения сайтов сайтов в англ. google не так много, поэтому разыскивается специалист, который смог бы дать хорошую, качественную консультацию по вопросам:

- правильной оценки конкуренции по запросам

- правильный подбор ключевых слов

и еще несколько не сложных вопросов.

Сайты - ориентированы под контекстную рекламу Adsense (но не MFA в прямом понимании слова)

Ожидаю предложений специалистов и профессионалов.