Мин.: ТЗ на SEO тексты, макс.: компл. продвижение

Тематика: кузовной ремонт

Домен: с 2002 года

Регион: Москва

Общий список запросов к продвижение есть.

Нужна выборка запросов для оптимального старта, возможно совместное дополнение списка.

Начальный бюджет: 5-7 тыс. руб. / мес.

При общем успехе и хорошем потоке клиентов планируется увеличение бюджета.

Минимум:

написание ТЗ для для копирайтера на основании комплексной глубокой аналитики текстов текущих конкурентов в ТОП 10.

Максимум:

комплексное продвижение с информированием о планах и отчётами о итогах проделанной работы.

Прошу обязательно указывать опыт (текущее портфолио), а так же примерные этапы и условия работы и оплаты.

Ищу постоянного сотрудничества по всем аспектам продвижения.

В наличии перспективе есть другие большие и малые проекты.

!!! В идеале хотел бы найти ответственного, грамотного, открытого человека для передачи всех текущих и будущих проектов по SEO. Возможно как работа в паре (тройке и т.д.), так и полное ведение проекта Вами.

Своевременную оплату и чёткость работы со своей гарантирую.