Мин.: ТЗ на SEO тексты, макс.: компл. продвижение

Надо посмотреть, что сделано и, что можно еще сделать по сайту anodes.ru
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Тематика: кузовной ремонт
Домен: с 2002 года
Регион: Москва
Общий список запросов к продвижение есть.
Нужна выборка запросов для оптимального старта, возможно совместное дополнение списка.
Начальный бюджет: 5-7 тыс. руб. / мес.
При общем успехе и хорошем потоке клиентов планируется увеличение бюджета.
Минимум:
написание ТЗ для для копирайтера на основании комплексной глубокой аналитики текстов текущих конкурентов в ТОП 10.
Максимум:
комплексное продвижение с информированием о планах и отчётами о итогах проделанной работы.
Прошу обязательно указывать опыт (текущее портфолио), а так же примерные этапы и условия работы и оплаты.
Ищу постоянного сотрудничества по всем аспектам продвижения.
В наличии перспективе есть другие большие и малые проекты.
!!! В идеале хотел бы найти ответственного, грамотного, открытого человека для передачи всех текущих и будущих проектов по SEO. Возможно как работа в паре (тройке и т.д.), так и полное ведение проекта Вами.
Своевременную оплату и чёткость работы со своей гарантирую.
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