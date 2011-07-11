Нужно продвинуть портал в очень сложном сегменте

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок241 просмотр
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Требуется профессиональный сеошник, с большим опытом и аналитическими знаниями в сфере продвижения больших проектов. Подробности при переписке. Без опыта не беспокоить!

12 лет назад
desper
Максим 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
WorkChernush
Артём 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
12 лет назад
$900
150 дней
Оставляю отзыв с удовольствием! Был очень большой и сложный проект.Артем справился даже раньше срока. Приятно удивило, что помог оптимизировать бюджет, рассказал много деталей. Не крахобор. Постоянно на связи, отчитывается за каждый рубль. Стоит денег, но результат этого стоит. Приятно работать с уверенным и надежным человеком, особенно когда серьезный проект. Рекомендую.
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