Нужно продвинуть портал в очень сложном сегменте

Оставляю отзыв с удовольствием! Был очень большой и сложный проект.Артем справился даже раньше срока. Приятно удивило, что помог оптимизировать бюджет, рассказал много деталей. Не крахобор. Постоянно на связи, отчитывается за каждый рубль. Стоит денег, но результат этого стоит. Приятно работать с уверенным и надежным человеком, особенно когда серьезный проект. Рекомендую.