Настроить рекламу в гугл и яндекс, вести ее в будущем

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок274 просмотра

Нужно профессионально настроить рекламу, обеспечить поток клиентов. Кто попало не пишите! Мне нужна профессиональная настройка и ведение. Цену свою предлагайте.

6 лет назад
maxim_digital
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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