ТЗ на SEO для сайта (услуги), сайт англоязычный США

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок169 просмотров

Требуется провести анализ сайта и выработать рекомендации/ТЗ. В основном на данном этапе интересует внутрення оптимизация (контент, структура и т.д.).

6 лет назад
sandrei
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров