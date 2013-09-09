Необходимы аудит и оптимизация сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть у меня сайт копирайтера на тему услуг копирайтинга.

Необходимо провести аудит и оптимизацию сайта.

Подробности в личной переписке.

10 лет назад
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад
$200
2 дня
Сделано раньше запланированного срока. Ответственный исполнитель. Все качественно. Объяснил все нюансы. Рекомендую. 10 из 10
Хорошая заказчица, очень коммуникабельна, четко поставленные задачи, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • SEO-оптимизация+контент-менеджмент

    $150

    Ищем партнера, который бы взял развитие нашего интернет-проекта e-ks.ru под крылышко и занедорого. Поставка и производство электротехнического оборудования промышленным предприятиям. SEO-оптимизация+контент-менеджмент. Требуется внятный план работ, какие результаты будут получены, цена и сроки.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен трафик на сайт

    Нужен сделать аудит сайтов по увеличению посещаемости. Сайтов 5 штук. Посещаемость на всех разная от 10 до 50 человек. Нужно 80-100 на каждом сайте. Цены договорные.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление анкоров

    Составить технически грамотные разбавленные анкоры. По 100 анкоров для каждого из сайтов, всего 8 сайтов. Ключи предоставляю. Сроки 1 день. Пишите цены.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Seo-специалист.

    $10000

    Нужен исполнитель на постоянную работу продвижение сайта грамотная оптимизация сайта, как внутрянная так и внешняя оптимизация (код, теги, дискрипшен и прочее) продвижение в Вконтакте (группа, увеличение участников и отдачи) продвижение в Одноклассниках (группа, увеличение участников и отдачи) продвижение ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Семантическое ядро сайта

    Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта lvivposter.com Необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу (и дадут в топе большой эффект), а также недорогие для продвижения сч, которые принесут ощутимый траффик. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужно продвинуть сайт для увеличения посещаемости Тема: медицина Нужен анализ сайта, оптимизация и продвижение в топ Кто может? Есть еще параллельно сайты, которые нужно продвигать

    Поисковые системы (SEO)33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад