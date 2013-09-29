На данный момент наш проект в процессе создания. Ориентировочные сроки к запуску альфа-версии 6-8 недель.

Неспешно ищется SEO компания или специалист с достойными результатами.

В процессе разработки появились некоторые спорные моменты, которые хотелось бы выяснить и реализовать сейчас, а не переделывать после запуска.

Прогнозируемый пул ключевиков: 15-20 высокочастотников, ~1000 среднечастотников, ~40000-50000 низкочастотников.

Так же необходим контекст.

Хотелось бы узнать вопросы ценообразования и получить небольшую консультацию. Если вопросы ценообразованиями тайна за семью печатями покрытая мраком - нам не по пути. Я хочу предельно ясно знать за что буду платить.

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