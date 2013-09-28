Поиск в Google по группе запросов

Задача достаточна проста:

Есть текстовый документ, каждая строка в котором - запрос к Google в том виде, как он вносится в окно поиска. Строк в документе несколько сотен.

Нужно сделать так, чтобы в итоге в браузере открывался (в привычном формате ответа от Google) объединенный результат поиска по всем этим запросам сразу.