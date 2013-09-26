Анализ и доработка сайта

Нужно провести сео анализ интернет магазина - www.itmash.ru

проблема в том, что из 19 673 загруженных яндексом страниц, проиндексировано только 699.

нужно установить причины и наметить конкретный РЕАЛИСТИЧНЫЙ план изменения контента.

также сайт не берут в Я.Каталог.

озвученные причины:

"На взгляд редакторов, в ряде опубликованных на www.itmash.ru текстов избыточно повторяются ключевые слова; сделано это не для того, чтобы дать посетителям дополнительную ценную информацию, а в расчёте на повышение позиций в поисковых системах. Конкретных примеров мы не приводим из принципиальных соображений. Дело в том, что мы не считаем возможным указывать владельцам сайтов, как им работать над своими проектами, и препятствовать размещению тех или иных статей или использованию тех или иных методов для поискового продвижения."

нужно проверить страницы на "тошноту" или что-то в этом роде и дать конкретные указания, что исправить и на каких страницах?