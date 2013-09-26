Анализ и доработка сайта

Здравствуйте. Опыта продвижения сайтов сайтов в англ. google не так много, поэтому разыскивается специалист, который смог бы дать хорошую, качественную консультацию по вопросам: - правильной оценки конкуренции по запросам - правильный подбор ключевых слов и еще несколько не ...
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Нужно провести сео анализ интернет магазина - www.itmash.ru
проблема в том, что из 19 673 загруженных яндексом страниц, проиндексировано только 699.
нужно установить причины и наметить конкретный РЕАЛИСТИЧНЫЙ план изменения контента.
также сайт не берут в Я.Каталог.
озвученные причины:
"На взгляд редакторов, в ряде опубликованных на www.itmash.ru текстов избыточно повторяются ключевые слова; сделано это не для того, чтобы дать посетителям дополнительную ценную информацию, а в расчёте на повышение позиций в поисковых системах. Конкретных примеров мы не приводим из принципиальных соображений. Дело в том, что мы не считаем возможным указывать владельцам сайтов, как им работать над своими проектами, и препятствовать размещению тех или иных статей или использованию тех или иных методов для поискового продвижения."
нужно проверить страницы на "тошноту" или что-то в этом роде и дать конкретные указания, что исправить и на каких страницах?
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