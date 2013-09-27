Нужен SEO консультант на постоянной основе

Здравствуйте! Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту. Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд. Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на ...
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Ищем опытного SEO — специалиста (который по желаню может сам вести проект). Нам нужен грамотный специалист -практик с большим опытом, (особенности: нужно продвижение по СЧ и НЧ, а так же продвижение сайта в нескольких регионах).
Требования к кандидатам:
Опыт: продвижения Интернет-магазинов, интересует трафик до продвижения и после из ПС (подтверждение своего опыта обязательно)!!! Опыт составления аудитов с рекомендациями.Опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл, опыт внутренней оптимизации сайтов, понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов, знание вебмастера гугл и яндекс, составление тз на рерайт и копирайт. Возраст: желательно 30 лет и выше.
Нужен толковый, дисциплинированный, честный специалист на долгосрочное сотрудничество. Людей, не имеющих опыта в продвижении 15–20 проектов просим не обращаться. Мы сами неплохо знаем теорию.
Первый месяц оплачиваются работы по анализу и оптимизации сайта (бюджет Х рублей) . Далее согласовываем и утверждаем бюджет и план на будующие.
Предложение по стоимости и вопросы просьба отпрвалть Личным сообщением.
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