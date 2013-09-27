Нужен SEO консультант на постоянной основе

Ищем опытного SEO — специалиста (который по желаню может сам вести проект). Нам нужен грамотный специалист -практик с большим опытом, (особенности: нужно продвижение по СЧ и НЧ, а так же продвижение сайта в нескольких регионах).

Требования к кандидатам:

Опыт: продвижения Интернет-магазинов, интересует трафик до продвижения и после из ПС (подтверждение своего опыта обязательно)!!! Опыт составления аудитов с рекомендациями.Опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл, опыт внутренней оптимизации сайтов, понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов, знание вебмастера гугл и яндекс, составление тз на рерайт и копирайт. Возраст: желательно 30 лет и выше.

Нужен толковый, дисциплинированный, честный специалист на долгосрочное сотрудничество. Людей, не имеющих опыта в продвижении 15–20 проектов просим не обращаться. Мы сами неплохо знаем теорию.

Первый месяц оплачиваются работы по анализу и оптимизации сайта (бюджет Х рублей) . Далее согласовываем и утверждаем бюджет и план на будующие.

Предложение по стоимости и вопросы просьба отпрвалть Личным сообщением.