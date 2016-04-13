Распространить софт

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту.

Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд.

Нужно добавить новость, пост  со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на другие сайты с софтом в виде новых постов в раздел программы.

Описание, картинка, ссылка предоставляется.

Работа сдельная зависит от количества площадок.

8 лет назад
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ad_marinka_linka
Марина 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в Google.ru и Yandex.ru

    Сайту более одного года. Необходимо продвижение сайта в Google.ru и Yandex.ru Ключи 1. Ведущий Москва 2. Ведущий на праздник Москва 3. Ведущий на корпоратив Москва 4. Ведущий на свадьбу Москва 5. Ведущий на день рождения Москва 6. Организация праздника Москва 7. Организация торжеств Москва 8. ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анализ и доработка сайта

    $100

    Нужно провести сео анализ интернет магазина - www.itmash.ru проблема в том, что из 19 673 загруженных яндексом страниц, проиндексировано только 699. нужно установить причины и наметить конкретный РЕАЛИСТИЧНЫЙ план изменения контента. также сайт не берут в Я.Каталог. озвученные причины: "На ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультация по англоязычному google

    Здравствуйте. Опыта продвижения сайтов сайтов в англ. google не так много, поэтому разыскивается специалист, который смог бы дать хорошую, качественную консультацию по вопросам: - правильной оценки конкуренции по запросам - правильный подбор ключевых слов и еще несколько не ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проверить индексацию, склеить зеркала

    Добрый день! необходим опытный и квалифицированный SEO специалист. 1. склеить зеркала без ошибок для Яндекс и Гугл. 2. Проверить качество индексации в ПС Google, Yandex (все ли проиндексировано, нет ли фильтров). Предоставить конкретные рекомендации по улучшению индексации страниц ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вывести в топ 10 Яндекса

    Надо попасть в 10 (первая страница) яндекса по запросу: "Виза в Польшу". Регион по которому надо "вываливаться": 1) Москва и область 2) Вся Россия. Разная ли стоимость продвижения? Какой срок (месяцев) выхода на 1 страницу, цену за этот период выхода и ежемесячную ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад