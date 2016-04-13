Распространить софт

Здравствуйте!

Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту.

Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд.

Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на другие сайты с софтом в виде новых постов в раздел программы.

Описание, картинка, ссылка предоставляется.

Работа сдельная зависит от количества площадок.