Продвижение сайта

Надо попасть в 10 (первая страница) яндекса по запросу: "Виза в Польшу". Регион по которому надо "вываливаться": 1) Москва и область 2) Вся Россия. Разная ли стоимость продвижения? Какой срок (месяцев) выхода на 1 страницу, цену за этот период выхода и ежемесячную ...