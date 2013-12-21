Раскрутка писателя Макса Благоразумова

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок407 просмотров
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Молодой писатель Макс Благоразумов ищет постоянного исполнителя для раскрутки своего имени, своих книг и услуг в Интернете - полный пакет продвижения, включающий в себя:

- ТОП - 3, Yandex и Google по всем регионам (сайт blagorazumov.ru)

- Социальные сети:

+ В контакте (личная страница писателя + группа);

+ Одноклассники (личная страница + группа);

+ Фейсбук (личная страница + группа);

+ Твиттер;

+ Ютуб (канал писателя)

И др.

Опыт и креатив приветствуется!

Работа осуществляется поэтапно с испытательным сроком.

10 лет назад
blagorazumov
Макс 
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$45
14 дней
Планируемый прогон состоялся в заданные сроки - две недели. Результат уже наблюдается и весьма неплохой - увеличение трафика; как по Яндексу ссылки пошли, так и в Гугле. По окончании работы был предоставлен отчет. Удовлетворён работой, через два-три месяца буду обращаться еще для прогона по новым базам. Выражаю благодарность!
С Дмитрием легко и приятно работать. Заказчик четко понимал, что за работа будет проводится и каков будет результат. Оплата всегда во время. Успехов ему и вдохновения!!!
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