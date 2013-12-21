Раскрутка писателя Макса Благоразумова

Молодой писатель Макс Благоразумов ищет постоянного исполнителя для раскрутки своего имени, своих книг и услуг в Интернете - полный пакет продвижения, включающий в себя:

- ТОП - 3, Yandex и Google по всем регионам (сайт blagorazumov.ru)

- Социальные сети:

+ В контакте (личная страница писателя + группа);

+ Одноклассники (личная страница + группа);

+ Фейсбук (личная страница + группа);

+ Твиттер;

+ Ютуб (канал писателя)

И др.

Опыт и креатив приветствуется!

Работа осуществляется поэтапно с испытательным сроком.