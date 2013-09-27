Продвижение сайта

Здравствуйте! Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту. Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд. Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для раскрутки: http://pravotest.ru/
Регион продвижения:
тИЦ сайта: 0
PR Сайта: 1
ЯК: нет
DMOZ: нет
Проиндексированных страниц:
Яндекс: 253
Google: 333
Беклинки:
Solomono: 21/2
Robots.txt: есть
XML карта сайта: есть
Список ключевых слов:
В ответ на ваше письмо, мы вышлем список ключевых запросов и страниц сайта, где этот запрос употреблен.
Условия нашего сотрудничества:
В первую очередь, нас интересует продвижение по запросам из списка, который мы вышлем.
В зависимости от эффективности результатов работы, при наличии динамики в работе, мы увеличим список запросов по этому сайту.
Оплата ежемесячная; только за запросы в топ10 выбранной ПС.
От вас требуется ежемесячно предоставлять отчет с перечнем ключевых запросов и позиции, который он на данный момент будет занимать. На основании этого отчета будет производиться оплата.
Стандартно мы не работаем по предоплате. Но она возможна в размере 3 000 рублей в рамках ссылочного бюджета. В дальнейшем, при увеличении списка запросов, мы сможем увеличить и сумму, предназначенную для ссылочного бюджета.
Отдельную оплату оптимизации, развития или др. работ – мы не предоставляем. Только по факту присутствия продвигаемого ключевого запроса в топе ПС на основании вашего отчета!
Условия по наращиванию ссылочной массы: мы самостоятельно пополняем аккаунт выбранной вами ссылочной биржи. Если работа со ссылками - ваша коммерческая тайна, и вы настаиваете, что только вы управляете аккаунтом, в таком случае, мы не сможем предоставлять оплату за ссылки.
Также нас интересует динамика в вашей работе, т.е. постоянное повышение позиций по тем или иным запросам. В случае, если работа застопориться, мы будем вынуждены отказаться от сотрудничества.
Также мы готовы рассмотреть и обсудить ваши условия сотрудничества, если они покажутся нам адекватными.
Ждем ваших предложений!
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