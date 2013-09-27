Продвижение сайта

Сайт для раскрутки: http://pravotest.ru/

Регион продвижения:

тИЦ сайта: 0

PR Сайта: 1

ЯК: нет

DMOZ: нет

Проиндексированных страниц:

Яндекс: 253

Google: 333

Беклинки:

Solomono: 21/2

Robots.txt: есть

XML карта сайта: есть

Список ключевых слов:

В ответ на ваше письмо, мы вышлем список ключевых запросов и страниц сайта, где этот запрос употреблен.

Условия нашего сотрудничества:

В первую очередь, нас интересует продвижение по запросам из списка, который мы вышлем.

В зависимости от эффективности результатов работы, при наличии динамики в работе, мы увеличим список запросов по этому сайту.

Оплата ежемесячная; только за запросы в топ10 выбранной ПС.

От вас требуется ежемесячно предоставлять отчет с перечнем ключевых запросов и позиции, который он на данный момент будет занимать. На основании этого отчета будет производиться оплата.

Стандартно мы не работаем по предоплате. Но она возможна в размере 3 000 рублей в рамках ссылочного бюджета. В дальнейшем, при увеличении списка запросов, мы сможем увеличить и сумму, предназначенную для ссылочного бюджета.

Отдельную оплату оптимизации, развития или др. работ – мы не предоставляем. Только по факту присутствия продвигаемого ключевого запроса в топе ПС на основании вашего отчета!

Условия по наращиванию ссылочной массы: мы самостоятельно пополняем аккаунт выбранной вами ссылочной биржи. Если работа со ссылками - ваша коммерческая тайна, и вы настаиваете, что только вы управляете аккаунтом, в таком случае, мы не сможем предоставлять оплату за ссылки.

Также нас интересует динамика в вашей работе, т.е. постоянное повышение позиций по тем или иным запросам. В случае, если работа застопориться, мы будем вынуждены отказаться от сотрудничества.

Также мы готовы рассмотреть и обсудить ваши условия сотрудничества, если они покажутся нам адекватными.

Ждем ваших предложений!