Здравствуйте! Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту. Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд. Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на ...
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Добрый день. Есть сайт avtovoz.co.ua/ Необходимо сделать редизайн сайта на Вордпресс, оптимизировать его под продвижение. (дизайн сайта-простой и главное , чтобы полюбил Гугл)
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