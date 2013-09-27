Редизайн сайта

Здравствуйте! Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту. Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд. Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на ...