Продвижение в поисковиках.

Добрый день господа, имеются несколько проектов. Они совсем дохлые.

Вы выбираете один сайт который вам понравится, или с которым будет проще работать. Продвигаете его всего лишь по одному или двум запросам. После этого пробного заказа и результата в виде трафика, я закажу у вас еще.

Вот такие вот пироги. Все подробно при личной переписке.

Тематика: игры.

Какие поисковики, или ключевые слова решать только вам. Мне нужен результат в виде трафика с ПС.

Артем, если дочитали до этого места. То прошу не публиковать свое предложение о рассылках всяких там. Спасибо.