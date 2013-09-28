Продвижение в поисковиках.

Здравствуйте! Нужно распространить чистый софт. Программа-клиент к фотохостингу, сайту. Нужен опытный человек, который раскидает инфо о программе на популярные сайты, форумы и тд. Нужно добавить новость, пост со ссылкой на торрент на известные торрент площадки. Так же на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день господа, имеются несколько проектов. Они совсем дохлые.
Вы выбираете один сайт который вам понравится, или с которым будет проще работать. Продвигаете его всего лишь по одному или двум запросам. После этого пробного заказа и результата в виде трафика, я закажу у вас еще.
Вот такие вот пироги. Все подробно при личной переписке.
Тематика: игры.
Какие поисковики, или ключевые слова решать только вам. Мне нужен результат в виде трафика с ПС.
Артем, если дочитали до этого места. То прошу не публиковать свое предложение о рассылках всяких там. Спасибо.
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