Нужен CPS трафик с сайтов женской тематики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок115 просмотров

Условия сотрудничества:

Регион сайтов Россия.

Аудитория сайтов: женщины.

Интересы: красота и мода, здоровье.

Товар: Косметика.

Оплата 5% с суммы заказа.

8 лет назад
GeorgeNovell
Роман 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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