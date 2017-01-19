Привет. Нужно SEO продвижение. Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января) Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO) ...
Нужен CPS трафик с сайтов женской тематики
Условия сотрудничества:
Регион сайтов Россия.
Аудитория сайтов: женщины.
Интересы: красота и мода, здоровье.
Товар: Косметика.
Оплата 5% с суммы заказа.
Заявки фрилансеров
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