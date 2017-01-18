Привет. Нужно SEO продвижение. Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января) Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO) ...
СЕО продвижение сайта - Мебельной тематики
Нужен грамотный сеошник, может даже команда, для продвижения сайта в ТОП
Только нужна реальная работа, а не пустые слова + ежемесячный отчет
Рост посещаемости и ТИЦ должен расти на глазах, так же от вас т.з. программисту и копирайту
Цены указывайте за месяц работ
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