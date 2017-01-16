SEO оптимизация сайта лендинга

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Закрыт13 заявок162 просмотра

Нужно оптииизировать лендинг по требованиям гугла. 

Провести всю необходимую SEO работу

novabrama.com.ua

Нужна оценка по стоимости и срокам. 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров