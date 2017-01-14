Необходимо Техническое SEO для сайта

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Нужна помощь с технической стороной сайта. Я немного знакома с seo, но не готова им заниматься. 

В последнее время приходит много спама в комментарии к статьям блога - нужно поставить какую-то защиту. Помочь мне разобраться с множеством плагинов, которые установлены на сайт. ненужные - удалить, нужные - добавить.

Дизайн сайта - так себе, через несколько месяцев планирую редизайн, так что на это пока особо обращать внимание не стоит.

ВНИМАНИЕ! Интересует техническое сео!

Семантическое ядро подбирать не нужно - я сама могу подобрать ключевые слова, по которым хочу продвигаться.

Анализа конкурентов - тоже не нужно.

Анализа ссылочной массы - не нужно, ибо ее еще нет. 

Написание контента также не интересует.

Предлагайте стоимость данной работы и сроки. 

Также возможен бартер - могу помочь с контекстной рекламой для клиентов. 

Сайт - adlancer.com.ua

8 лет назад
Adlancer
Надежда 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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