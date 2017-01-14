Необходимо Техническое SEO для сайта

Нужна помощь с технической стороной сайта. Я немного знакома с seo, но не готова им заниматься.

В последнее время приходит много спама в комментарии к статьям блога - нужно поставить какую-то защиту. Помочь мне разобраться с множеством плагинов, которые установлены на сайт. ненужные - удалить, нужные - добавить.

Дизайн сайта - так себе, через несколько месяцев планирую редизайн, так что на это пока особо обращать внимание не стоит.

ВНИМАНИЕ! Интересует техническое сео!

Семантическое ядро подбирать не нужно - я сама могу подобрать ключевые слова, по которым хочу продвигаться.

Анализа конкурентов - тоже не нужно.

Анализа ссылочной массы - не нужно, ибо ее еще нет.

Написание контента также не интересует.

Предлагайте стоимость данной работы и сроки.

Также возможен бартер - могу помочь с контекстной рекламой для клиентов.

Сайт - adlancer.com.ua