Ознакомительное задание для SEO спеца

Нужна глубокая автомобильная семантика . От ОПЫТНОГО СЕОШНИКА, с периодическими платными документами - тз для контент отдела и кропотливым объемом всего объема ручной работы. Контент наш, мне нужна от специалиста ручная работа:

1. Хорошие и понятные тз для копирайтеров и навыки работать с tilda.cc или подобными конструкторами. - Если знаете HTML, CSS

2. Ведение плана развития сайта, всегда быть в курсе какие страницы сайта стоят в очереди на создании у контент отдела, в короткие сроки проводить внутреннию оптимизацию, необходимую перелинковку со внутренними страницами сайта.

3. Ставить в планы на посев в соц сетях только что опубликованные страницы, вести бюджет гостевых постов, делать хорошие аудиты групп в соц сетях, сайтов для посевов, трепетно следить за репутацией площадок, на которых мы размещаемся.

4. Если вы не брезгуете настройкой тизерок, директ/эдвордс поиск, KMC, РСЯ - и у Вас есть опыт ведение сложных автомобильных семантик - точно пишите.

До 18.01 общаюсь с кандидатами и делаю предоплату.

Нужный кейсы, предпочтение отдается специалисту имеющего хорошие результаты в соответствии с приоритетами оценки: 70% опыт многорегионального продвижения, 30% автотематика

Сайт будет на битриксе, каталогов не будет и огромной базы данных объявлений о продаже запчастей и автомобилей

тоже не будет.

Стратегия продвижения в посеве хороших и больших лонгридов в блоге, с большим количеством фотографий, инструкций и постоянно добавляющихся видео-обзоров, видео отчетов. Коммерческие запросы будем лить на лендинги Марка/модель/кузов. С подробным описаниями к особенностям марки модели.

На домен будет литься медийка в больших объемах от Japancar.ru, qx9.ru, wiweb.ru, jcnews.ru, greenparts.ru, avito.ru, drom.ru.

Медийка будет настроена таким образом, что с каждого раздела (легковые/коммерческие авто/запчасти) сайтов будет выделяться марка модель и передоваться get параметрами. Медийка будет литься ежемесячно и на постоянной основе. Мне нужен сеошник, который имеет достаточный опыт в продвижении сложных проектов. А для начала сделает семантику по кластерам и поможет с тз для копирайтеров и контент отдела. Каждая работа будет оцениваться индивидуально. Семантику и первичную консультацию оцениваю в 5000 рублей. Далее - в процессе работы, вместе выработаем цену и KPI ручной работы по внутренней оптимизации контента.

Через 8-16 месяцев будет тяжеленный портал на битрикс интерпрайз, нужно будет переехать на него. (много работы и денеггг)

Семантика должна быть с объемами показов вордстат, нужно провести аналитику сложности фразы, расставить по приоритетам для наполнения контентом, с конкретным урлом и списком поисковых фраз, которые желательно вести на эту страницу.

ГЕО: Вся Россия, субдомены на регионы

1. Продажа новых авто (коммерческие запросы/околотематика)

2. Продажа БУ авто (коммерческие запросы/околотематика)

3. Продажа контрактных запчастей и узлов для легковых авто (коммерческие запросы/околотематика)

4. Продажа новых запчастей (коммерческие запросы/околотематика)

5. Автокредит, лизинг, страхование, автоюрист (коммерческие запросы/околотематика)

6. Продажа новых грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)

7. Продажа бу грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)

8. Продажа прицепов (коммерческие запросы/околотематика)

9. Продажа авто в разбор (коммерческие запросы/околотематика)

10. Авто с аукционов, авто в разбор, доноры (коммерческие запросы/околотематика)

11. Услуги автосервиса легковых авто(коммерческие запросы/околотематика)

12. Услуги автосервиса грузовых авто (коммерческие запросы/околотематика)

13.Продажа контрактных запчастей и узлов для коммерческих авто (коммерческие запросы/околотематика)

14. Продажа новой спецтехники (коммерческие запросы/околотематика)

15. Продажа спецтехники бу (коммерческие запросы/околотематика)

Прикрепляю файл-подсказку по узлам автомобиля