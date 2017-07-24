Нужно отобрать и купить через биржу etxt.ru (через мой аккаунт) порядка 100 статей на 2 сайта (рыбалка и психология) и разместить из на этих сайтах (CMS Вордпресс), оптимизировав заголовки. 1. Отбираем статьи, ...
Сео оптимизация сайта
Оптимизировать сайт для сео продвижения,внести правки по юзабилити,написание текстов и наполнение товарных категорий
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