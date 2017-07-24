Сео оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки186 просмотров

Оптимизировать сайт для сео продвижения,внести правки по юзабилити,написание текстов и наполнение товарных категорий

8 лет назад
WDoc
58 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
120 дней
Только положительные эмоции от сотрудничества...Рекомендую!
Отличная взаимосвязь. Работа без нареканий. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад