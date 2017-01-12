Регистрация на форумах, размещение постов

Привет

От тебя требуется подбирать форумы, регаться на них и размещать готовые темы с ссылками.

Потом все ссылки на форумы кидаешь мне, я проверяю и оплачиваю.

Можешь размещать не на форумах, где хочешь, главное чтобы ссылки были кликабельными и не удалялись.

Ссылки бывают 3-х видов

1. кликабельная с индексированием

2. кликабельная с запретом индексирования

3. не кликабельная

За одну тему на форуме плачу 10 руб.

1 форум 1 тема.

ссылка должна быть 1-го вида, если второго то плачу 5 руб.

3-й не кликабельный вид не оплачиваю.

Работы много.

Жду от тебя качественного выполнения.

Цены за размещение увеличу в несколько раз после тестового периуда.

Пока обьявление висит, значит актуально

P.S.

На сайте xmpp.jp есть веб версия, зарегаться 2 мин. либо установи Pidgin.