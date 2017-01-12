Всем привет. Нужно провести анализ рынка и разработать комерческое предложение Помощь в внедрении кп сфера Агенство недвижимости купля продажа жилой недвижимости http://gidstroy-kvartira.ru/
Почтовая рассылка
Добрый день, Есть такая проблема через почту типа [email protected] рассылаем письма через аутлук экспресс по 400 адресам. Считать это спамом или нет? Например вы торгуете автозапчастями, я нашел ваш адрес в интернете. Могу я послать вам свое предложение. Мне кажется могу. Но яндекс так не думает, он блокирует рассылку как спам 554 5.7.1 Message rejected under suspicion of SPAM код ошибки 0x800CCC6F порт 465. Может кто то помочь как обойти это ограничение или какое то другое решение вопроса.
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