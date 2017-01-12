Всем привет. Нужно провести анализ рынка и разработать комерческое предложение Помощь в внедрении кп сфера Агенство недвижимости купля продажа жилой недвижимости http://gidstroy-kvartira.ru/
SEO специалист оптимизатор интернет маркетолог
60000-150000
Компании на постоянную удаленную работу требуется SEOспециалист
Работа 4 часа в день, пятидневка. Оптимизатор может сам выбирать когда ему работать в течение суток.
Контроль работы будет везтись по программе https://www.kickidler.com/ Оптимизация 18 интернет магазинов компании.
Оклад 60000 + премии (процент с продаж). Это чисто Ваш оклад, ссылки, копирайтеры и программист оплачивается отдельно! Оклад выплачивается еженедельно, премии будут выплачиваться только с апреля и только при достижении определенного результата.При грамотной работе премия может быть больше оклада!
60000 оклад + 80000 премия = 140000р/мес
Требования:
-Опыт работы от 5 лет
-Аналитический склад мышления,
-Навык работы с большим объемом информации
-Знание и понимание основных факторов ранжирования
-Знание программ по созданию семантического ядра (KeyCollector, аналоги).
-Знание CMS bitrix
-Знание принципов работы и алгоритмов поисковых систем (Яндекс и Гугл).- Аудит сайтов;
- Внешняя и внутренняя оптимизация;
- Написание анкоров, и всех мета-тегов;
- Составление семантического ядра;
- Написание технического задания для копирайтера (seo-копирайтинг);
- Юзабилити (функционал сайта);
- Анализ конкурентов;
- Продвижение в поисковых системах;
- Размещение на биржах (статьи, анонсы);
- Работа с Яндекс и Гугл (Директ);
- Работа с сервисами аналитики (Метрика)
- Работа с ссылочными и статейными биржами.
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