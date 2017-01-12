SEO специалист оптимизатор интернет маркетолог

60000-150000

Компании на постоянную удаленную работу требуется SEOспециалист

Работа 4 часа в день, пятидневка. Оптимизатор может сам выбирать когда ему работать в течение суток.

Контроль работы будет везтись по программе https://www.kickidler.com/ Оптимизация 18 интернет магазинов компании.

Оклад 60000 + премии (процент с продаж). Это чисто Ваш оклад, ссылки, копирайтеры и программист оплачивается отдельно! Оклад выплачивается еженедельно, премии будут выплачиваться только с апреля и только при достижении определенного результата.При грамотной работе премия может быть больше оклада!

60000 оклад + 80000 премия = 140000р/мес

Требования:

-Опыт работы от 5 лет

-Аналитический склад мышления,

-Навык работы с большим объемом информации

-Знание и понимание основных факторов ранжирования

-Знание программ по созданию семантического ядра (KeyCollector, аналоги).

-Знание CMS bitrix

-Знание принципов работы и алгоритмов поисковых систем (Яндекс и Гугл).- Аудит сайтов;

- Внешняя и внутренняя оптимизация;

- Написание анкоров, и всех мета-тегов;

- Составление семантического ядра;

- Написание технического задания для копирайтера (seo-копирайтинг);

- Юзабилити (функционал сайта);

- Анализ конкурентов;

- Продвижение в поисковых системах;

- Размещение на биржах (статьи, анонсы);

- Работа с Яндекс и Гугл (Директ);

- Работа с сервисами аналитики (Метрика)

- Работа с ссылочными и статейными биржами.