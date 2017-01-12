Вывод сайта в топ по одному ключевому запросу, оставляйте ваши контакты
Размещение на сайте 100 статей с SEO-оптимизацией заголовков
Нужно отобрать и купить через биржу etxt.ru (через мой аккаунт) порядка 100 статей на 2 сайта (рыбалка и психология) и разместить из на этих сайтах (CMS Вордпресс), оптимизировав заголовки.
1. Отбираем статьи, которые можно заточить под низкочастотные ключевые слова.
2. Изменяем Title и H1.
3. Добавляем 2-картинки.
4. Публикуем.
Формат сдачи:
1. Ссылка на статью.
2. Список ключей (2-5 шт), под которые оптимизированы заголовки.
Пишите цену размещения 1 статьи и оставляйте скайп. Планирую уложиться где-то в 30 рублей за статью.
Если не знаете, как оптимизировать заголовки, я научу. Положительный рейтинг обязателен, оплата поэтапная, по факту.
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