Размещение на сайте 100 статей с SEO-оптимизацией заголовков

Нужно отобрать и купить через биржу etxt.ru (через мой аккаунт) порядка 100 статей на 2 сайта (рыбалка и психология) и разместить из на этих сайтах (CMS Вордпресс), оптимизировав заголовки.

1. Отбираем статьи, которые можно заточить под низкочастотные ключевые слова.

2. Изменяем Title и H1.

3. Добавляем 2-картинки.

4. Публикуем.

Формат сдачи:

1. Ссылка на статью.

2. Список ключей (2-5 шт), под которые оптимизированы заголовки.

Пишите цену размещения 1 статьи и оставляйте скайп. Планирую уложиться где-то в 30 рублей за статью.

Если не знаете, как оптимизировать заголовки, я научу. Положительный рейтинг обязателен, оплата поэтапная, по факту.