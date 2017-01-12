Продвижение нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок208 просмотров

Здравствуйте! Нужен SEO специалист или команда для продвижения нескольких интернет-магазинов и корпоративных сайтов услуг.

Тематики:

Женская одежда и обувь

Детские игрушки

Аксессуары и инструменты к часам

Строительные магазин

Канцтовары

Регион: Украина, Киев, Харьков

Желательно с г.Харьков, т.к. проекты большие, не один и нужны личные встреч.

8 лет назад
it-royal
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров