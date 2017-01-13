Нужно отобрать и купить через биржу etxt.ru (через мой аккаунт) порядка 100 статей на 2 сайта (рыбалка и психология) и разместить из на этих сайтах (CMS Вордпресс), оптимизировав заголовки. 1. Отбираем статьи, ...
Трубется Маркетолог для комплексного продвижение проекта
Необходим маркетолог для комплексного продвижения проекта.
О проекте: это онлайн программа по очищению, оздоровлению организма, переходе на сыроедение/веганство.
Лендинг: http://se30days.com/. Проекту в феврале 2017 будет 3 года. В планах запуск новых подобных программ.
YouTube канал проекта: https://www.youtube.com/user/svyatandrusenko/featured
Задачи:
1. Анализ текущих площадок, сайтов, источников трафика.
2. Составление маркетингового плана на 3-6 мес: где определим наиболее целесообразные стратегии, инструменты продвижения.
3. Выполнение работ по составленному плану
4. .....
.... и другие задачи
Пример того, что необходимо будет сделать:
1. Настройка рекламных компаний во соц. сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм. Их анализ и ведение.
2. Настройка контексной рекламы: Яндекс, Гугл.
3. Рекомендации по ведению Блога и сбора подписной базы
4. Настройка SEO продвижения
5. Рекомендации по email маркетингу.
6.....
...... и другие работы
Желательно, чтобы часть работ маркетолог делал сам на высоком проф. уровне. На остальные работы привлекал проверенных подрядчиков.
Готов предложить долгосрочное сотрудничество профессионалу своего дела с адекватным ценником, с наличием успешно завершенных проектов (отзывов, портфолио). Обязательное условие, чтобы тематика проекта была близка или отзывалась.
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