Трубется Маркетолог для комплексного продвижение проекта

Необходим маркетолог для комплексного продвижения проекта.

О проекте: это онлайн программа по очищению, оздоровлению организма, переходе на сыроедение/веганство.

Лендинг: http://se30days.com/. Проекту в феврале 2017 будет 3 года. В планах запуск новых подобных программ.

YouTube канал проекта: https://www.youtube.com/user/svyatandrusenko/featured

Задачи:

1. Анализ текущих площадок, сайтов, источников трафика.

2. Составление маркетингового плана на 3-6 мес: где определим наиболее целесообразные стратегии, инструменты продвижения.

3. Выполнение работ по составленному плану

4. .....

.... и другие задачи

Пример того, что необходимо будет сделать:

1. Настройка рекламных компаний во соц. сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм. Их анализ и ведение.

2. Настройка контексной рекламы: Яндекс, Гугл.

3. Рекомендации по ведению Блога и сбора подписной базы

4. Настройка SEO продвижения

5. Рекомендации по email маркетингу.

6.....

...... и другие работы

Желательно, чтобы часть работ маркетолог делал сам на высоком проф. уровне. На остальные работы привлекал проверенных подрядчиков.

Готов предложить долгосрочное сотрудничество профессионалу своего дела с адекватным ценником, с наличием успешно завершенных проектов (отзывов, портфолио). Обязательное условие, чтобы тематика проекта была близка или отзывалась.