Помощь в продвижении Автопортала от СеоГуру

Нужна глубокая семантика автомобильной тематики. От ОПЫТНОГО СЕОШНИКА, с периодическими платными документами, тз для контент отдела и аутсорсом всего объема ручной работы.

Нужный кейсы, предпочтение отдается специалисту имеющего хорошие результаты в соответствии с приоритетами оценки: 70% опыт многорегионального продвижения, 30% автотематика

Сайт будет на битриксе, каталогов не будет и огромной базы данных объявлений о продаже запчастей и автомобилей

тоже не будет.

Стратегия продвижения в хороших и больших лонгридах, с большим количеством фотографий, инструкций и постоянно добавляющихся видео-обзоров, видео отчетов.

На домен будет литься медийка в больших объемах от Japancar.ru, qx9.ru, wiweb.ru, jcnews.ru, greenparts.ru, avito.ru, drom.ru.

Медийка будет настроена таким образом, что с каждого раздела (легковые/коммерческие авто/запчасти) сайтов будет выделяться марка модель и передоваться get параметрами. Медийка будет литься ежемесячно и на постоянной основе. Мне нужен сеошник, который имеет достаточный опыт в продвижении сложных проектов. А для начала сделает семантику по кластерам и поможет с тз для копирайтеров и контент отдела. Каждая работа будет оцениваться индивидуально. Семантику оцениваю в 5000 рублей. Далее - в процессе работы, вместе выработаем цену и KPI ручной работы по внутренней оптимизации контента.

Через 8-10 месяцев будет тяжеленный портал на битрикс интерпрайз, нужно будет переехать на него. (много работы и денеггг)

Семантика пригодится и для него:

ГЕО: Вся Россия, субдомены на регионы

1. Продажа новых авто (коммерческие запросы/околотематика)

2. Продажа БУ авто (коммерческие запросы/околотематика)

3. Продажа контрактных запчастей и узлов (коммерческие запросы/околотематика)

4. Продажа новых запчастей (коммерческие запросы/околотематика)

5. Автокредит, лизинг, страхование, автоюрист (коммерческие запросы/околотематика)

6. Продажа новых грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)

7. Продажа бу грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)

8. Продажа прицепов (коммерческие запросы/околотематика)

9. Продажа авто в разбор (коммерческие запросы/околотематика)

10. Авто с аукционов, авто в разбор, доноры (коммерческие запросы/околотематика)

11. Услуги автосервиса легковых авто(коммерческие запросы/околотематика)

12. Услуги автосервиса грузовых авто (коммерческие запросы/околотематика)