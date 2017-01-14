Нужно отобрать и купить через биржу etxt.ru (через мой аккаунт) порядка 100 статей на 2 сайта (рыбалка и психология) и разместить из на этих сайтах (CMS Вордпресс), оптимизировав заголовки. 1. Отбираем статьи, ...
Помощь в продвижении Автопортала от СеоГуру
Нужна глубокая семантика автомобильной тематики. От ОПЫТНОГО СЕОШНИКА, с периодическими платными документами, тз для контент отдела и аутсорсом всего объема ручной работы.
Нужный кейсы, предпочтение отдается специалисту имеющего хорошие результаты в соответствии с приоритетами оценки: 70% опыт многорегионального продвижения, 30% автотематика
Сайт будет на битриксе, каталогов не будет и огромной базы данных объявлений о продаже запчастей и автомобилей
тоже не будет.
Стратегия продвижения в хороших и больших лонгридах, с большим количеством фотографий, инструкций и постоянно добавляющихся видео-обзоров, видео отчетов.
На домен будет литься медийка в больших объемах от Japancar.ru, qx9.ru, wiweb.ru, jcnews.ru, greenparts.ru, avito.ru, drom.ru.
Медийка будет настроена таким образом, что с каждого раздела (легковые/коммерческие авто/запчасти) сайтов будет выделяться марка модель и передоваться get параметрами. Медийка будет литься ежемесячно и на постоянной основе. Мне нужен сеошник, который имеет достаточный опыт в продвижении сложных проектов. А для начала сделает семантику по кластерам и поможет с тз для копирайтеров и контент отдела. Каждая работа будет оцениваться индивидуально. Семантику оцениваю в 5000 рублей. Далее - в процессе работы, вместе выработаем цену и KPI ручной работы по внутренней оптимизации контента.
Через 8-10 месяцев будет тяжеленный портал на битрикс интерпрайз, нужно будет переехать на него. (много работы и денеггг)
Семантика пригодится и для него:
ГЕО: Вся Россия, субдомены на регионы
1. Продажа новых авто (коммерческие запросы/околотематика)
2. Продажа БУ авто (коммерческие запросы/околотематика)
3. Продажа контрактных запчастей и узлов (коммерческие запросы/околотематика)
4. Продажа новых запчастей (коммерческие запросы/околотематика)
5. Автокредит, лизинг, страхование, автоюрист (коммерческие запросы/околотематика)
6. Продажа новых грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)
7. Продажа бу грузовиков (коммерческие запросы/околотематика)
8. Продажа прицепов (коммерческие запросы/околотематика)
9. Продажа авто в разбор (коммерческие запросы/околотематика)
10. Авто с аукционов, авто в разбор, доноры (коммерческие запросы/околотематика)
11. Услуги автосервиса легковых авто(коммерческие запросы/околотематика)
12. Услуги автосервиса грузовых авто (коммерческие запросы/околотематика)
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