Нужна консультация по оптимизации сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок195 просмотров

Ищу специалиста, который сможет провести консультацию по СЕО продвижению. Есть сайт по недвижимости( новостройкам) уже год не можем добиться увеличения траффика. Решили перейти на поддомены, чтобы добиться регионального траффика, но не уверены, что это стоит делать. Жду ваши предложений.

8 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров