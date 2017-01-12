СЕО аудит веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки354 просмотра

Привет!

Мне нужно провести независимый внешний СЕО аудит моего сайта, на выходе мне нужен отчет о том, что сейчас индексируется на моем сайте, какие ошибки есть, что нужно исправить и какие улучшения можно применить, что вы можете предложить для улучшения выдачи в ПС.

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8 лет назад
guest_14843359814457
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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