СЕО аудит веб-сайта

Привет!

Мне нужно провести независимый внешний СЕО аудит моего сайта, на выходе мне нужен отчет о том, что сейчас индексируется на моем сайте, какие ошибки есть, что нужно исправить и какие улучшения можно применить, что вы можете предложить для улучшения выдачи в ПС.

Предлагайте свои цены.