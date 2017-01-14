Раскрутка интернет-магазина (иврит)

Добрый день!

Пожалуйста, отвечайте на заявку только если сможете работать с ивритом в сео;

Для помощи в работе есть менеджер, знающий иврит и русский язык.

Необходимо продвинуть интернет-магазин спортивных товаров в Израиле среди ивритоговорящей аудитории. Цель: повышение посещаемости и увеличение количества продаж.

Уточнения в личной переписке.