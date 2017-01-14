Раскрутка интернет-магазина (иврит)

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Закрытнет заявок175 просмотров

Добрый день!

Пожалуйста, отвечайте на заявку только если сможете работать с ивритом в сео;

Для помощи в работе есть менеджер, знающий иврит и русский язык.

Необходимо продвинуть интернет-магазин спортивных товаров в Израиле среди ивритоговорящей аудитории. Цель: повышение посещаемости и увеличение количества продаж.

Уточнения в личной переписке.

8 лет назад
sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

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