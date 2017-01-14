Нужна глубокая автомобильная семантика . От ОПЫТНОГО СЕОШНИКА, с периодическими платными документами - тз для контент отдела и кропотливым объемом всего объема ручной работы. Контент наш, мне нужна от специалиста ручная работа: 1. Хорошие ...
Размещение 30 ссылок на тематических форумах (скрытая реклама)
Для поднятия репутации компании, занимающейся производством промышленного оборудования необходимо провести рекламную компанию по размещению положительных отзывов и (желательно) ссылок на сайт компании на тематических форумах, сообществах, в соцсетях. Работа нужна полностью - поиск подходящих площадок, регистрация на них и размещение постов, не вызывющих подозрений в рекламе. Оплата - от 100 руб. за постинг.
Цена обсуждается. Если есть опыт подобной работы, покажите примеры.
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