Продвижение сайта с нуля

Есть новорожденный сайт. На данный момент для него пишутся статьи.

http://www.iq-offshore.com

Необходимо его продвинуть до уровня этого сайта

https://offshore4you.com/

Пишите Ваши предложения по цене и срокам. Из чего будет состоять продвижение?

Каков будет Ваш план действий по месяцам и через какое время можно будет говорить о каких-то успехах?

Регион продвижения - русскоязычный сегмент.

Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан и тд.

Приоритет - Россия.