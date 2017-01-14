Настройка целей в Метрике.

Здравствуйте.

Нужно настроить цели в Метрике. Подключен Аналитика (GTM) и Метрика.

В Аналитику некоторые цели подгружаются через OWOX. Такие как звонки/чаты/форма обратной связи с CoMagic.

Задачи:

Пройтись по Аналитике, посмотреть правильно ли подгружаются данные с CoMagic. Если что, подкорректировать GTM.

Нужно выставить следующие в Метрику.

- После 30 секунд на сайте появляется окно перезвона. Поставить цель только на успешное заполнение этой формы.

- Далее по пунктам все 4 формы обратной связи с CoMagic. Тоже только на заполнение.