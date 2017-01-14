Расширения в стор Google Chrome

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Закрыт1 заявка146 просмотров

сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика  действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию)

- делать в сутки по 3-5 

- кол-во 100 

- бюджет обсудим(примерно  200+$)

- срок: до 1 месяца 

- оплата вм (оплата каждых 5 расширений залетевших в стор) 

в общем если готов, 5 расширений - полностью уникальный код \ картинки \ тексты \ описание - все все должно быть уникальным, иначе не пройдут модерациюязык англ желательнокартинка - полупрозрачная, ну не яркаятематика расширения - не важнаоплата после того как в стор зайдутесли все ок будет - то будем на постоянке работать.

главное не лениться и полностью уникальные писать, иначе не будут в стор гугла проходить - скрины покажутолько что от моего прежнего прогера не вошло в стор 3 расширения, и акки в бан ушли - а все потому что, лениться стал, и проверил его код - он одинаков на 70%

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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