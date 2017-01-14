Расширения в стор Google Chrome

сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию)

- делать в сутки по 3-5

- кол-во 100

- бюджет обсудим(примерно 200+$)

- срок: до 1 месяца

- оплата вм (оплата каждых 5 расширений залетевших в стор)

в общем если готов, 5 расширений - полностью уникальный код \ картинки \ тексты \ описание - все все должно быть уникальным, иначе не пройдут модерациюязык англ желательнокартинка - полупрозрачная, ну не яркаятематика расширения - не важнаоплата после того как в стор зайдутесли все ок будет - то будем на постоянке работать.

главное не лениться и полностью уникальные писать, иначе не будут в стор гугла проходить - скрины покажутолько что от моего прежнего прогера не вошло в стор 3 расширения, и акки в бан ушли - а все потому что, лениться стал, и проверил его код - он одинаков на 70%