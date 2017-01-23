Собрать сем.ядро для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки145 просмотров

Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://bukety-cvety-dostavka.ru 

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$55
6 дней
Все супер, рекомендую. Отличные запросы и группировка
Отличная, четкая постановка задачи. Быстрая оценка результатов и обратная связь Своевременная выплата Рекомендую

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад