сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию) - делать в сутки по 3-5 - кол-во 100 - ...
Собрать сем.ядро для проекта
Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://bukety-cvety-dostavka.ru
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