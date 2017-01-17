сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию) - делать в сутки по 3-5 - кол-во 100 - ...
Собрать сем.ядро для проекта
Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://healthy-tour.ru
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