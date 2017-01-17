Собрать сем.ядро для проекта

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Завершен1 заявка123 просмотра

Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://healthy-tour.ru

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$35
1 день
Все супер сделано за 1 день
Сотрудничеством полностью доволен! Валентин - спокойный, адекватный заказчик. Всегда на связи, любые вопросы и уточнения решаются максимально быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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