SEO продвижение.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок194 просмотра

Привет.

Нужно SEO продвижение. 

Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан

Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января) 

Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO)

От исполнителя требуется: цена, сроки, и 2-3 кейса.

В случае заинтересованности, перед началом работы предоставить аудит или что нибудь в такое, что бы мы могли понять что именно Вы нам нужны.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров