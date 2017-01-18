Привет.

Нужно SEO продвижение.

Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан

Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января)

Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO)

От исполнителя требуется: цена, сроки, и 2-3 кейса.

В случае заинтересованности, перед началом работы предоставить аудит или что нибудь в такое, что бы мы могли понять что именно Вы нам нужны.