Составить список фраз по теме фитнеса и наращивания мышц

Здравствуйте!

Нужно собрать максимум тематических фраз по теме фитнеса и наращивания мышечной массы. Базовый список слов/тем/фраз у нас уже есть, но расширить его может только эксперт – человек который занимается этими дисциплинами профессинально или полупрофессионально, имеет соответствующий опыт и знания.

Оплату обсудим в личке (скайп).

Срок – 2 дня.

Оставляйте скайпы!