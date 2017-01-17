Составить список фраз по теме фитнеса и наращивания мышц

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Закрыт7 заявок144 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно собрать максимум тематических фраз по теме фитнеса и наращивания мышечной массы. Базовый список слов/тем/фраз у нас уже есть, но расширить его может только эксперт – человек который занимается этими дисциплинами профессинально или полупрофессионально, имеет соответствующий опыт и знания. 

Оплату обсудим в личке (скайп). 

Срок – 2 дня. 

Оставляйте скайпы! 

8 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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