Вычистить и сгруппировать 15000 запросов по наркологии

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Завершен3 заявки146 просмотров

Есть 15к запросов в файле кейколлектора.

Ниша - лечение наркомании и алкоголизма

Есть сайт - агрегатор клиник по лечению.

Задачи:

1) Отсортировать информационные запросы, под которые можно создать траф.статьи

2) Вычистить мусорные бессмысленные запросы (фамилии, адреса, улицы, города, шлак всякий)

3) Оставить по итогу запросы, по которым могут быть обращения в клиники.

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

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Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Выполнена большая работа, качественно и в срок. Рекомендую.
Валентин, очень ответственный заказчик. Вовремя выплатил + накинул бонус. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад