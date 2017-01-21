Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы: Главная Шумоизоляция Защита пленкой (антигравийная защита) Полировка Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург. В каждом ...
Вычистить и сгруппировать 15000 запросов по наркологии
Есть 15к запросов в файле кейколлектора.
Ниша - лечение наркомании и алкоголизма
Есть сайт - агрегатор клиник по лечению.
Задачи:
1) Отсортировать информационные запросы, под которые можно создать траф.статьи
2) Вычистить мусорные бессмысленные запросы (фамилии, адреса, улицы, города, шлак всякий)
3) Оставить по итогу запросы, по которым могут быть обращения в клиники.
Выбранный исполнитель
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