Требуется составить семантическое ядро.

Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы:

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Шумоизоляция

Защита пленкой (антигравийная защита)

Полировка

Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург.

В каждом разделе кроме главной, будут фотоотчеты (в районе 20 штук)

Т.е. для каждого раздела необходимо подобрать минимум 60-100 слов, так как будет по 3 слова на страницу.

Итого в районе 180 - 300 слов.

Прописать частотность с учетом яндекс вордстат и гугл.

Т.е. должно быть 2 таблицы. Сайт вышлю исполнителю