Требуется составить семантическое ядро.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок160 просмотров

Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы:

Главная 

Шумоизоляция

Защита пленкой (антигравийная защита)

Полировка

Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург.

В каждом разделе кроме главной, будут фотоотчеты (в районе 20 штук)

Т.е. для каждого раздела необходимо подобрать минимум 60-100 слов, так как будет по 3 слова на страницу.

Итого в районе 180 - 300 слов.

Прописать частотность с учетом яндекс вордстат и гугл.

Т.е. должно быть 2 таблицы. Сайт вышлю исполнителю

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров