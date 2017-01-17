сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию) - делать в сутки по 3-5 - кол-во 100 - ...
Требуется составить семантическое ядро.
Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы:
Главная
Шумоизоляция
Защита пленкой (антигравийная защита)
Полировка
Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург.
В каждом разделе кроме главной, будут фотоотчеты (в районе 20 штук)
Т.е. для каждого раздела необходимо подобрать минимум 60-100 слов, так как будет по 3 слова на страницу.
Итого в районе 180 - 300 слов.
Прописать частотность с учетом яндекс вордстат и гугл.
Т.е. должно быть 2 таблицы. Сайт вышлю исполнителю
Заявки фрилансеров
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