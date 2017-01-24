Семантика для интернет-магазина интерьерных и дизайнерских товаров

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Завершен4 заявки135 просмотров

Требуется собрать семантику для ИМ, товарная матрица схожа с ИКЕА - товары для дома, тоже финская марка, но чуть меньше ассортимент.

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$50
5 дней
Все в срок и профессионально
Отличный заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад