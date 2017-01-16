Поиск специализированных зарубежных и отечественных сайтов

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Добрый день

Необходимо найти на просторах рунета и зарубежного интернета сайты для дальнейшего

парсинга.

1.Наподобие отечественного http://exkavator.ru/

Дабы бы лперечень компаний производителей спецтехники

А также площадки для торговли спецтехникой http://www.machineryzone.com/

Чем больше техники моделей , типов техники и брендов тем лучше.

 

2. В первую очередь  интересуют китайские производители соответственно китайские

сайты.  Но чтобы там был не только китайский но и английский язык ( иначе толку с них не много)

 

3. В дальнейшем понадобятся и другие сайты ( другие тематики) но это в дальнейшем

То есть при успешном начале работы. Буду задания постепенно докидывать.

 

Прошу указать условия и цены. 

С Уважением 

Иванов Дмитрий Сергеевич 

8 лет назад
mdsk
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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