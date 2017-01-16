сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию) - делать в сутки по 3-5 - кол-во 100 - ...
Поиск специализированных зарубежных и отечественных сайтов
Добрый день
Необходимо найти на просторах рунета и зарубежного интернета сайты для дальнейшего
парсинга.
1.Наподобие отечественного http://exkavator.ru/
Дабы бы лперечень компаний производителей спецтехники
А также площадки для торговли спецтехникой http://www.machineryzone.com/
Чем больше техники моделей , типов техники и брендов тем лучше.
2. В первую очередь интересуют китайские производители соответственно китайские
сайты. Но чтобы там был не только китайский но и английский язык ( иначе толку с них не много)
3. В дальнейшем понадобятся и другие сайты ( другие тематики) но это в дальнейшем
То есть при успешном начале работы. Буду задания постепенно докидывать.
Прошу указать условия и цены.
С Уважением
Иванов Дмитрий Сергеевич
Заявки фрилансеров
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