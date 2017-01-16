Поиск специализированных зарубежных и отечественных сайтов

Добрый день

Необходимо найти на просторах рунета и зарубежного интернета сайты для дальнейшего

парсинга.

1.Наподобие отечественного http://exkavator.ru/

Дабы бы лперечень компаний производителей спецтехники

А также площадки для торговли спецтехникой http://www.machineryzone.com/

Чем больше техники моделей , типов техники и брендов тем лучше.

2. В первую очередь интересуют китайские производители соответственно китайские

сайты. Но чтобы там был не только китайский но и английский язык ( иначе толку с них не много)

3. В дальнейшем понадобятся и другие сайты ( другие тематики) но это в дальнейшем

То есть при успешном начале работы. Буду задания постепенно докидывать.

Прошу указать условия и цены.

С Уважением

Иванов Дмитрий Сергеевич