Есть 15к запросов в файле кейколлектора. Ниша - лечение наркомании и алкоголизма Есть сайт - агрегатор клиник по лечению. Задачи: 1) Отсортировать информационные запросы, под которые можно создать траф.статьи ...
Сэо
Мне нужна полная проверка triada.com.ru..
1. Проверить на все ошибки
2. Написать рекомендации
3. Написать план действий для вывода сайта в топ по позициям, которые рядом с топом)
4.Составить полную картину сайта сейчас и что нужно с ним делать - Я ПРИМЕРНО НАПИСАЛ ЗАДАНИЕ, ТАК КАК НЕ ЗНАЮ ВСЕХ ТЕРМИНОВ.......1.Нужна цена - сделать полный анализ сайта и план действий по его выводу в топ2. Нужна цена - за вывод сайта в топ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы: Главная Шумоизоляция Защита пленкой (антигравийная защита) Полировка Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург. В каждом ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется собрать семантику для ИМ, товарная матрица схожа с ИКЕА - товары для дома, тоже финская марка, но чуть меньше ассортимент.Завершен8 лет назад
Добрый день Необходимо найти на просторах рунета и зарубежного интернета сайты для дальнейшего парсинга. 1.Наподобие отечественного http://exkavator.ru/ Дабы бы лперечень компаний производителей спецтехники А также площадки для торговли спецтехникой http://www.machineryzone.com/ ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно оптииизировать лендинг по требованиям гугла. Провести всю необходимую SEO работу novabrama.com.ua Нужна оценка по стоимости и срокам.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://bukety-cvety-dostavka.ruЗавершен8 лет назад
Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://zolotye-gody.ru/Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://fltrening.ru/Завершен8 лет назад
Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://healthy-tourПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://healthy-tour.ruЗавершен8 лет назад