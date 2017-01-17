Мне нужна полная проверка triada.com.ru..

1. Проверить на все ошибки

2. Написать рекомендации

3. Написать план действий для вывода сайта в топ по позициям, которые рядом с топом)

4.Составить полную картину сайта сейчас и что нужно с ним делать - Я ПРИМЕРНО НАПИСАЛ ЗАДАНИЕ, ТАК КАК НЕ ЗНАЮ ВСЕХ ТЕРМИНОВ.......1.Нужна цена - сделать полный анализ сайта и план действий по его выводу в топ2. Нужна цена - за вывод сайта в топ