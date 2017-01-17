Здравствуйте! Нужно собрать максимум тематических фраз по теме фитнеса и наращивания мышечной массы. Базовый список слов/тем/фраз у нас уже есть, но расширить его может только эксперт – человек который занимается этими дисциплинами ...
Продвижение естественными ссылками
На сайт медицинской тематики требуются естественные ссылки с отзовиков, соц сетей, форумов, посещаемых блогов. Короче говоря краудмаркетинг.
ссылки должны быть с тематик: медицина, женские сайты, красота и здоровье
1) Требуются живые посещаемые площадки ( некротопы многолетней давности не годятся)
2) Перед началом нашей работы скиньте пример ваших постов для оценки качества.
3) Отчет через гуглдокс будете по мере выполнения. Запостили что-то – сразу добавили в таблицу.
4) Ответы Mail.ru не использовать!
Надеемся что вы отнесетесь к проекту серьезно. Отчет будем проверять
Жду ваших предложений, сроков и цен!
Работа строго через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Мне нужна полная проверка triada.com.ru.. 1. Проверить на все ошибки 2. Написать рекомендации 3. Написать план действий для вывода сайта в топ по позициям, которые рядом с топом) ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 15к запросов в файле кейколлектора. Ниша - лечение наркомании и алкоголизма Есть сайт - агрегатор клиник по лечению. Задачи: 1) Отсортировать информационные запросы, под которые можно создать траф.статьи ...Завершен8 лет назад
Необходимо составить семантическое ядро для сайта автомобильной тематики по услугам, разбить на 4 страницы: Главная Шумоизоляция Защита пленкой (антигравийная защита) Полировка Регион Урал---- Свердловская область ---- Екатеринбург. В каждом ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется собрать семантику для ИМ, товарная матрица схожа с ИКЕА - товары для дома, тоже финская марка, но чуть меньше ассортимент.Завершен8 лет назад
Добрый день Необходимо найти на просторах рунета и зарубежного интернета сайты для дальнейшего парсинга. 1.Наподобие отечественного http://exkavator.ru/ Дабы бы лперечень компаний производителей спецтехники А также площадки для торговли спецтехникой http://www.machineryzone.com/ ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно оптииизировать лендинг по требованиям гугла. Провести всю необходимую SEO работу novabrama.com.ua Нужна оценка по стоимости и срокам.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://bukety-cvety-dostavka.ruЗавершен8 лет назад
Собрать максимально полное СЯ для сайта: https://zolotye-gody.ru/Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать максимально полное ядро запросов для сайта http://fltrening.ru/Завершен8 лет назад