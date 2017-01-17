Продвижение естественными ссылками

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Закрыт4 заявки160 просмотров

На сайт медицинской тематики требуются естественные ссылки с отзовиков, соц сетей, форумов, посещаемых блогов. Короче говоря краудмаркетинг.

ссылки должны быть с тематик: медицина, женские сайты, красота и здоровье

1) Требуются живые посещаемые площадки ( некротопы многолетней давности не годятся)

2) Перед началом нашей работы скиньте пример ваших постов для оценки качества.

3) Отчет через гуглдокс будете по мере выполнения. Запостили что-то – сразу добавили в таблицу.

4) Ответы Mail.ru не использовать!

Надеемся что вы отнесетесь к проекту серьезно. Отчет будем проверять

Жду ваших предложений, сроков и цен!

Работа строго через безопасную сделку.

8 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров