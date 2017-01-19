Помогите вернуть страницы сайта в поиск Яндекс

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Завершен3 заявки181 просмотр

Сайту quest-lab.ru 4 года, нормально работал в поисковиках. Недавно что-то произошло с Яндексом, выкинул все страницы из поиска. В Гугл сейчас около 70 страниц, в Яндексе 5 (загружено 145, исключено 9)

Помогите разобраться и все починить

Сайт сделан на конструкторе Jimdo.

Спасибо

8 лет назад
guest_14847421138931
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LaKosta
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Константин отлично все сделал. Быстро, четко - работа и все рекомендации по делу. Быстрая и удобная коммуникация, приятен в общении. Обращусь снова!
Прекрасный заказчик. Четко поставлена задача, предоставлена необходимая информация. Быстрая обратная связь и моментальная оплата. Буду рад сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

LaKosta
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад