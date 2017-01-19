Привет. Нужно SEO продвижение. Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января) Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO) ...
Требуется консультация по SEO
Требуется консультация и возможность оставить тз для программиста. Тема задачи "обратная связь", которая работает сейчас на сайте - но очень много косяков с точки зрения seo. Впринцыпе я понимаю ак надо сделать, но хочу посоветоваться возможно я неправ. Требуется анализ
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