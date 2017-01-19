Требуется консультация по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок172 просмотра

Требуется консультация и возможность оставить тз для программиста.  Тема задачи "обратная связь", которая работает сейчас на сайте - но очень много косяков с точки зрения seo. Впринцыпе я понимаю ак надо сделать, но хочу посоветоваться возможно я неправ. Требуется анализ

www.tehno-link.ru

8 лет назад
denchcom
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • SEO продвижение.

    Привет. Нужно SEO продвижение.  Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января)  Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO) ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО- продвижение

    Ищем специалиста по продвижению интернет-магазина. Количество товаров более 40000 наименований. Интересует сотрудничество на постоянной основе со специалистом, который готов работать в штате. На данный момент в компании под этот и ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО продвижение сайта - Мебельной тематики

    Нужен грамотный сеошник, может даже команда, для продвижения сайта в ТОП Только нужна реальная работа, а не пустые слова + ежемесячный отчет Рост посещаемости и ТИЦ должен расти на глазах, так же от ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помогите вернуть страницы сайта в поиск Яндекс

    Сайту quest-lab.ru 4 года, нормально работал в поисковиках. Недавно что-то произошло с Яндексом, выкинул все страницы из поиска. В Гугл сейчас около 70 страниц, в Яндексе 5 (загружено 145, исключено 9) Помогите ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение естественными ссылками

    На сайт медицинской тематики требуются естественные ссылки с отзовиков, соц сетей, форумов, посещаемых блогов. Короче говоря краудмаркетинг. ссылки должны быть с тематик: медицина, женские сайты, красота и здоровье ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить список фраз по теме фитнеса и наращивания мышц

    Здравствуйте!  Нужно собрать максимум тематических фраз по теме фитнеса и наращивания мышечной массы. Базовый список слов/тем/фраз у нас уже есть, но расширить его может только эксперт – человек который занимается этими дисциплинами ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сэо

    Мне нужна полная проверка triada.com.ru.. 1. Проверить на все ошибки 2. Написать рекомендации 3. Написать план действий для вывода сайта в топ по позициям, которые рядом с топом) ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад